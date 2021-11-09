В Киеве часть Бессарабской площади станет пешеходной

FB Alexandr Gustelev

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение бывшего заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Александра Густелева в Facebook

"С сегодняшнего дня Бессарабский проезд становится пешеходной зоной! В рамках внедрения комплексной схемы организации дорожного движения на Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутом спуске столица получает новую пешеходную зону на Бессарабском проезде", - отметил экс-чиновник.

Он добавил, что движение автотранспорта от бул. Тараса Шевченко до ул. Бассейной разрешается только через ул. Большую Васильковскую и Павла Скоропадского.

На улице Бассейной от ул. Павла Скоропадского до Бессарабской площади создается новая дополнительная парковочная зона.

Густелев добавил, что заезд на Бессарабский проезд со стороны улицы Бассейной будут открывать в ночное время для обслуживания балансовых территорий работниками ответственных коммунальных предприятий.