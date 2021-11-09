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09 ноября 2021, 21:58

В Киеве часть Бессарабской площади станет пешеходной

09 ноября 2021, 21:58
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FB Alexandr Gustelev
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Бессарабский проезд в центре Киева станет пешеходной зоной

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение бывшего заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Александра Густелева в Facebook

"С сегодняшнего дня Бессарабский проезд становится пешеходной зоной! В рамках внедрения комплексной схемы организации дорожного движения на Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутом спуске столица получает новую пешеходную зону на Бессарабском проезде", - отметил экс-чиновник.

Он добавил, что движение автотранспорта от бул. Тараса Шевченко до ул. Бассейной разрешается только через ул. Большую Васильковскую и Павла Скоропадского.

На улице Бассейной от ул. Павла Скоропадского до Бессарабской площади создается новая дополнительная парковочная зона.

Густелев добавил, что заезд на Бессарабский проезд со стороны улицы Бассейной будут открывать в ночное время для обслуживания балансовых территорий работниками ответственных коммунальных предприятий.

КГГА Киев зона парковка коммунальные предприятия

 
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