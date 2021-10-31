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31 октября 2021, 17:06 243

Бил и унижал: в Киеве епископ набросился на женщину из-за собаки

31 октября 2021, 17:06 243
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Скриншот с видео
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В Киеве епископ православной церкви Украины Андриан, в миру Руслан Кулик, избил женщину-соседку, а затем отобрал телефон и выбросил его

Все произошло у подъезда их дома, пишет RegioNews со ссылкой на сюжет "Чрезвычайных новостей" на телеканале ICTV.

Причиной конфликта, по словам женщины, стал якобы собака женщины, что мешал священнослужителю и его семье своим лаем.

"У меня были руки в синяках, болела брюшная полость и грудная клетка. Бил меня и обзывал нецензурными словами, унижал меня... Я даже не успела ему ответить", - вспоминает Иванна.

Бережная пыталась получить видео с камер видеонаблюдения, где было зафиксировано ее избиение, тогда священник сцепился уже с ее мужем.

"Он говорил, что мы - сепаратисты, поскольку разговариваем на русском языке. Мы - иностранцы, он нас не понимает", - рассказала Бережная.

Журналистов епископ также пытался вытолкать в дверь. Объяснений от него получить не удалось.

В полиции по факту открыли уголовное производство по ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение". По результатам проведения экспертизы событие может быть переквалифицировано.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине мужчина изнасиловал на 20 лет старше себя женщину.

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