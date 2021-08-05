На Николаевщине мужчина изнасиловал на 20 лет старше себя женщину
В Николаевской области задержали 28-летнего мужчину, который изнасиловал 48-летнюю женщину
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение в полиции Николаевской области.
Женщина рассказала, что, когда она возвращалась домой и проходила мимо дома творчества в пгт. Березанка, ее схватил незнакомец, затащил в кусты, избил и изнасиловал. После содеянного злоумышленник скрылся.
Полицейские установили личность мужчины. 28-летнего ранее судимого за кражу злоумышленника доставили в участок, где следователи задержали его.
Теперь ему грозит до пяти лет заключения.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Днепром отец годами насиловал своих детей.
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