15:59  05 августа
В еще одной области обнаружили COVID-штамм "Дельта"
12:41  05 августа
Глава полиции Киева Крищенко подал в отставку, - СМИ
08:11  05 августа
Сутки в зоне ООС: оккупанты 8 раз обстреляли наших бойцов
UA | RU
UA | RU
05 августа 2021, 17:20 993

На Николаевщине мужчина изнасиловал на 20 лет старше себя женщину

05 августа 2021, 17:20 993
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Николаевской области задержали 28-летнего мужчину, который изнасиловал 48-летнюю женщину

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение в полиции Николаевской области.

Женщина рассказала, что, когда она возвращалась домой и проходила мимо дома творчества в пгт. Березанка, ее схватил незнакомец, затащил в кусты, избил и изнасиловал. После содеянного злоумышленник скрылся.

Полицейские установили личность мужчины. 28-летнего ранее судимого за кражу злоумышленника доставили в участок, где следователи задержали его.

Теперь ему грозит до пяти лет заключения.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Днепром отец годами насиловал своих детей.

Украина криминал Николаев изнасилование Николаевская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Переформатирование большинства в Закарпатском облсовете. Можно ли поздравить Балогу с удачным реваншем?
Все публикации »
Янина Соколовская
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram