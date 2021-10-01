В Киеве обстреляли авто главы Государственной архивной службы

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

"Вчера я был в служебной командировке в г. Винница. Ездил поездом, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской 24. В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько). Пуля, или дробь задела подбородок Сергея, угрозы здоровью или жизни нет", - написал он.

Хромов отметил, что в настоящее время преступник задержан.

Напомним, 22 сентября под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Пострадал его водитель, сам Шефир жив. В Нацполиции сейчас рассматривают три версии покушения на Сергея Шефира: госдеятельность потерпевшего, давление на руководство государства, дестабилизация внутриполитической ситуации. Не исключают и "русского следа".