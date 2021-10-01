08:42  01 жовтня
COVID в Україні: за добу виявили 12 тисяч випадків зараження
09:49  01 жовтня
В Україні зменшився тариф на електроенергію для населення
08:09  01 жовтня
ООС: за добу 13 обстрілів, загинув український боєць
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2021, 13:59 28

У Києві обстріляли авто голови Державної архівної служби

01 жовтня 2021, 13:59 28
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві обстріляли автомобіль голови Державної архівної служби Анатолія Хромова

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

"Вчора я був у службовому відрядженні у м.Вінниця. Їздив поїздом, службове авто залишилось в архівному містечку на Солом'янській 24. В цей час з сусіднього будинку по моєму водію, який перебував поруч з гаражем в архівному містечку, був зроблений постріл (чи декілька). Куля, чи дріб зачепила підборіддя Сергія, загрози здоров'ю чи життю нема", - написав він.

Хромов зазначив, що нині злочинця затримано.

Нагадаємо, 22 вересня під Києвом невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра. Постраждав його водій, сам Шефір живий. У Нацполіції наразі розглядають три версії замаху на Сергія Шефіра: держдіяльність потерпілого, тиск на керівництво держави, дестабілізація внутрішньополітичної ситуації. Не виключають і "російського сліду".

обстріл авто поліція Україна Вінниця

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua