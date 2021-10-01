У Києві обстріляли авто голови Державної архівної служби

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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

"Вчора я був у службовому відрядженні у м.Вінниця. Їздив поїздом, службове авто залишилось в архівному містечку на Солом'янській 24. В цей час з сусіднього будинку по моєму водію, який перебував поруч з гаражем в архівному містечку, був зроблений постріл (чи декілька). Куля, чи дріб зачепила підборіддя Сергія, загрози здоров'ю чи життю нема", - написав він.

Хромов зазначив, що нині злочинця затримано.

Нагадаємо, 22 вересня під Києвом невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра. Постраждав його водій, сам Шефір живий. У Нацполіції наразі розглядають три версії замаху на Сергія Шефіра: держдіяльність потерпілого, тиск на керівництво держави, дестабілізація внутрішньополітичної ситуації. Не виключають і "російського сліду".