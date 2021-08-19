Обыски в структурах КГГА: столичным чиновникам объявили новые подозрения в хищении средств

Фото: Facebook

Прокуратура объявила о новых подозрениях по делам о хищении средств по результатам обысков в структурах КГГА и подрядных организаций

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.

Так, по факту растраты и присвоения средств местного бюджета, выделенных на реконструкцию средней общеобразовательной школы объявили о подозрении руководителю коммунального предприятия "Соломенка-Сервис", директору подрядной организации и инженеру технадзора. По данным пресс-секретаря, речь идет о сумме в почти 5 миллионов гривен.

Кроме того, сообщено о подозрении одному из заместителей руководителя коммунального предприятия и инженеру технадзора в завладении средствами на ремонте дорог в Оболонском районе.

По данным следствия, указанные лица, объединившись в преступную группу с распределением ролей, завладели почти 500 тыс. гривен на укладке некачественного асфальта", - отметила Максимец.

Пресс-секретарь добавила, что в ближайшее время к ответственности будут привлечены также и сообщники указанных лиц.

Напомним, 18 августа правоохранители пришли с обысками в Департамент образования КГГА.

16 августа в Киеве прокуратура пришла с обысками в Управление образования и инновационного развития Печерской РГА по факту растраты полмиллиона гривен, выделенных на закупку школьной мебели. Также 16 августа в департаменте КГГА проводили обыски по делу о злоупотреблениях при строительстве Подольского моста.

Читайте также: Кличко vs Зеленский: кулуарная битва за Киев превращается в открытую игру на вылет