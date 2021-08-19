12:14  19 августа
Кравчук впервые пропустит парад ко Дню Независимости: что произошло
13:38  19 августа
ЕС признал украинские COVID-сертификаты - Шмыгаль
08:11  19 августа
Из-за обстрелов на Донбассе погиб еще один защитник Украины
UA | RU
UA | RU
19 августа 2021, 14:27 5629

Кличко заявил, что его могут уволить в пятницу решением СНБО

19 августа 2021, 14:27 5629
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что Совет национальной безопасности и обороны может в пятницу 20 августа принять решение о его увольнении с должности главы столичной горгосадминистрации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Украинское Радио

"Сейчас СНБО может принять любое решение, вопреки ключевым вещам. Если будут принимать решение об отстранении Кличко от должности главы КГГА, то я не цепляюсь за кресло. Есть Конституция Украины и Конституционный Суд трижды принимал решение о том, что избранный киевлянами городской голова должен быть назначен главой КГГА. У жителей столицы хотят забрать возможность выбирать человека, ответственного перед обществом. Киевляне хотят, чтобы им назначали руководителя или избирать его самим?",- отметил мэр

Напомним, что накануне и сегодня прошли обыски в столичных коммунальных предприятиях. По результатам обысков были объявлены подозрения.

обыски мер Кличко Виталий КСУ КГГА

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Кличко vs Зеленский: кулуарная битва за Киев превращается в открытую игру на вылет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram