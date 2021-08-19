Кличко заявил, что его могут уволить в пятницу решением СНБО

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Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что Совет национальной безопасности и обороны может в пятницу 20 августа принять решение о его увольнении с должности главы столичной горгосадминистрации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Украинское Радио

"Сейчас СНБО может принять любое решение, вопреки ключевым вещам. Если будут принимать решение об отстранении Кличко от должности главы КГГА, то я не цепляюсь за кресло. Есть Конституция Украины и Конституционный Суд трижды принимал решение о том, что избранный киевлянами городской голова должен быть назначен главой КГГА. У жителей столицы хотят забрать возможность выбирать человека, ответственного перед обществом. Киевляне хотят, чтобы им назначали руководителя или избирать его самим?",- отметил мэр

Напомним, что накануне и сегодня прошли обыски в столичных коммунальных предприятиях. По результатам обысков были объявлены подозрения.