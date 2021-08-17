В Музее Революции Достоинства отреагировали на скандал вокруг "советской" инсталляции
Национальный музей Революции Достоинства сделал заявление относительно появления временных конструкций на аллее Героев Небесной Сотни
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы музея в Facebook.
По их словам, музей не может препятствовать движению людей на аллее, проведению любых мирных акций, как государственных, так и общественных.
"Аллея Героев Небесной Сотни передана Музею в пользование для обустройства мемориально-музейного публичного пространства. Музей не может препятствовать движению людей на аллее, проведению любых мирных акций, как государственных, так и общественных. О необходимости обустроить пространство аллеи для отмечаний 30 годовщины Музею сообщили устно", – говорится в сообщении.
Как обьяснили на встрече с организаторами, планировалась инсталляция, которая будет символизировать путь украинцев до провозглашения Независимости – со времен Триполья до современности.
"Нами было отмечено, что при этом недопустимо вносить изменения в народный мемориал, конструкции не должны повреждать мостовую, все действия должны быть согласованными с Офисом генерального прокурора. Также со своей стороны представители Музея обратили внимание на недопустимость действий, месседжей и визуального ряда, которые могут оскорблять память Героев Небесной Сотни", – добавили в пресс-службе.
Напомним, 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили декорации к празднованию Дня Независимости на "советский" мотив. Это вызвало ряд возмущений среди украинцев. На место происшествия сразу же подтянулись представители праворадикальных организаций и требовали объяснений относительно появления инсталляции.
Через некоторое время во время демонтажа "советской" инсталляции возникли стычки между активистами и правоохранителями. Известно, что около десяти активистов задержали и вывезли на спецтранспорте в Печерское управление полиции.
В свою очередь Кличко заявил, что не позволит устраивать в Киеве "какой-то "95-й Квартал".