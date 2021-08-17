В Музее Революции Достоинства отреагировали на скандал вокруг "советской" инсталляции

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы музея в Facebook.

По их словам, музей не может препятствовать движению людей на аллее, проведению любых мирных акций, как государственных, так и общественных.

"Аллея Героев Небесной Сотни передана Музею в пользование для обустройства мемориально-музейного публичного пространства. Музей не может препятствовать движению людей на аллее, проведению любых мирных акций, как государственных, так и общественных. О необходимости обустроить пространство аллеи для отмечаний 30 годовщины Музею сообщили устно", – говорится в сообщении.

Как обьяснили на встрече с организаторами, планировалась инсталляция, которая будет символизировать путь украинцев до провозглашения Независимости – со времен Триполья до современности.

"Нами было отмечено, что при этом недопустимо вносить изменения в народный мемориал, конструкции не должны повреждать мостовую, все действия должны быть согласованными с Офисом генерального прокурора. Также со своей стороны представители Музея обратили внимание на недопустимость действий, месседжей и визуального ряда, которые могут оскорблять память Героев Небесной Сотни", – добавили в пресс-службе.

Напомним, 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили декорации к празднованию Дня Независимости на "советский" мотив. Это вызвало ряд возмущений среди украинцев. На место происшествия сразу же подтянулись представители праворадикальных организаций и требовали объяснений относительно появления инсталляции.

Через некоторое время во время демонтажа "советской" инсталляции возникли стычки между активистами и правоохранителями. Известно, что около десяти активистов задержали и вывезли на спецтранспорте в Печерское управление полиции.

В свою очередь Кличко заявил, что не позволит устраивать в Киеве "какой-то "95-й Квартал".