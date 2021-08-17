В Музеї Революції Гідності відреагували на скандал довкола "радянської" інсталяції

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Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби музею у Facebook.

За їхніми словами, музей не може перешкоджати руху людей на алеї, проведенню будь-яких мирних акцій, як державних, так і громадських.

"Алея Героїв Небесної Сотні передана Музею в користування для облаштування меморіально-музейного публічного простору. Музей не може перешкоджати руху людей на алеї, проведенню будь-яких мирних акцій, як державних, так і громадських. Про необхідність облаштувати простір алеї для відзначень 30 річниці Музею повідомили усно", – йдеться в повідомленні.

Як пояснили на зустрічі з організаторами, планувалася інсталяція, яка символізуватиме шлях українців до проголошення незалежності – від часів Трипілля до сучасності.

"Нами було зазначено, що при цьому неприпустимо вносити зміни в народний Меморіал, конструкції не повинні пошкоджувати бруківку, всі дії повинні бути узгодженими з офісом генерального прокурора. Також зі свого боку представники музею звернули увагу на неприпустимість дій, меседжів і візуального ряду, які можуть ображати пам'ять Героїв Небесної Сотні", – додали в прес-службі.

Нагадаємо, 17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві встановили декорації до святкування Дня Незалежності на "радянський" мотив. Це викликало низку обурень серед українців. На місце події одразу ж підтягнулися представники праворадикальних організацій і вимагали пояснень щодо появи інсталяції.

Через деякий час під час демонтажу "радянської" інсталяції виникли сутички між активістами та правоохоронцями. Відомо, що близько десяти активістів затримали і вивезли на спецтранспорті в Печерське управління поліції.

Своєю чергоюКличко заявив, що не дозволить влаштовувати в Києві "якийсь "95-й Квартал".