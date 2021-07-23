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23 июля 2021, 12:19 4

В Киеве спасатели полночи снимали с крыши дома агрессивного мужчину

23 июля 2021, 12:19 4
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Фото: ГСЧС
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В ночь на 23 июля в одном из столичных домов произошел инцидент - мужчина в неадекватном состоянии выпрыгнул из окна пятого этажа и упал на технический крышу. Спасателям пришлось потратить полночи для того, чтобы снять его

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Событие произошло в 2 часа ночи по ул. Заболотного, 92: спасателям сообщили, что мужчина выпрыгнул из окна квартиры на 5 этаже и упал на технический крышу третьего этажа.

Спасатели с помощью лестницы добрались до места падения мужчины. Он упал на крышу и остался жив. Мужчина находился в сознании, однако кричал и вел себя неадекватно и оказывал сопротивление", - сообщают в службе.

По информации спасателей, чтобы не подвергать дополнительной опасности пострадавшего, было решено использовать подъемник. Благодаря этому, мужчину, который всеми силами пытался препятствовать, на рассвете удалось спустить вниз и передать в руки медиков.

Как рассказала мать пострадавшего спасателям, последние недели она наблюдала неадекватное поведение сына и его злоупотребление наркотиками и алкоголем.

Напомним, что на Киевщине задержали грабителя, который украл более 100 тыс. грн.

наркотики алкоголь спасатели ГСЧС медики

 
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