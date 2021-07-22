Чиновнику спиртзавода в Винницкой области объявили подозрение из-за "потери спирта"

Фото: Нацполиция

Заведующему складом спиртзавода в Винницкой области грозит до 5 лет лишения свободы из-за нанесения государству убытков на сумму более 800 тысяч гривен

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Нацполиции.

Так, следствие установило, что находясь на должности заведующего складом, чиновник должен был предотвратить потери спирта при выполнении отгрузочных и других работ.

Однако, по данным правоохранителей, фигурант дела не совершал должных проверок, замеров спирта, за это неустановленные лица смогли незаконно отгрузить 2654 декалитров этилового спирта.

Общую сумму ущерба, нанесенного государству оценивают в 806 тысяч гривен. Должностному лицу грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком задержали чиновницу на взятке за решение об усыновлении.