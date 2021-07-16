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16 июля 2021, 17:38 320

Суд временно запретил демонтаж " Квіти України"

16 июля 2021, 17:38 320
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Фото из открытых источников
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Шевченковский районный суд Киева запретил владельцу здания "Квіти України" демонтаж на время судебного процесса о нарушении неимущественных авторских прав архитектора.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook юридической компании Axon Partners"

Как зазначаєтсья в сообщении, компания готовит иск о защите прав архитектора, но поскольку в понедельник 12 июля владелец начал разрушать здание, юристы попросили Шевченковский райсуд запретить владельцу демонтаж здания на время судебного процесса – и в четверг суд удовлетворил.

Отмечается также, что во вторник Шевченковский суд наложил арест на здание по уголовному делу. а Министерство культуры вынесло предписание о запрете строительных работ.

"Наше же заявление в суд касается других оснований и никак не пересекается с перечисленными запретами. Навалились с нескольких сторон, так сказать", – уточнили в "Axon Partners".

Юристы планируют в течение ближайших дней подать иск и требовать сохранения первоначального архитектурного проекта и соблюдения прав архитектора Левчука

Кроме этого, они будут просить выплатить компенсации за разрушенное здание.

"Это не быстрый процесс. Но пока суд будет рассматривать дело, "Квіти України" будут в относительной безопасности, потому что будет действовать запрет на осуществление реконструкции", – считают в "Axon Partners".

В середине 80-х в Киеве по улице Сечевых Стрельцов 49 появился магазин-оранжерея "Цветы Украины". Автором проекту здания магазина является архитектор Левчук Николай Антонович. Он является также автором внутренних элементов декора здания "Квіти України", в частности, оригинальных светильников и дизайна облицовки стен.

Сейчас владельцем здания является ЗАО "Квіти України" и владелец запланировал реконструкцию. Архитектор считает это нарушением его прав

суд архитектура Минкульт компенсация запрет

 
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