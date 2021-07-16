В Киеве безопасно купаться на трех пляжах
В пятницу, 16 июля, запрещено купание на киевском пляже “Радуга”. На трех столичных пляжах разрешено купание без ограничений.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на коммунальное предрприятие "Плесо"
Как отмечается в сообщение, купание без ограничений разрешено на пляжах "Вербное”, "Пуща-Водица” и "Галерный”.
При этом на десяти пляжах купаться киевские власти не рекомендуют. Речь идет, в частности о пляжах на озере Тельбин, Молодежный, Золотой, Центральный
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