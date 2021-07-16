15:55  16 июля
Украина в эти выходные получит первую партию вакцины Moderna
14:39  16 июля
На Черниговщине мужчину насмерть привалило бетонными конструкциями
08:07  16 июля
Оккупанты на Донбассе ранили пятерых наших защитников
UA | RU
UA | RU
16 июля 2021, 12:13 693

В Киеве безопасно купаться на трех пляжах

16 июля 2021, 12:13 693
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В пятницу, 16 июля, запрещено купание на киевском пляже “Радуга”. На трех столичных пляжах разрешено купание без ограничений.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на коммунальное предрприятие "Плесо"

Как отмечается в сообщение, купание без ограничений разрешено на пляжах "Вербное”, "Пуща-Водица” и "Галерный”.

При этом на десяти пляжах купаться киевские власти не рекомендуют. Речь идет, в частности о пляжах на озере Тельбин, Молодежный, Золотой, Центральный

Ранее мэр Киева Виталий Клично заявлял, что все 14 коммунальных пляжей Киева готовы к летнему сезону

Киев безопасность коммунальные предприятия пляж Ограничение

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua