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29 июня 2021, 16:57 65

В Киеве из прогулочного теплохода выпал мужчина

29 июня 2021, 16:57 65
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Фото: Нацполиция
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В Киеве возле моста Патона сотрудники водной речной полиции спасли пьяного мужчину, который упал с экскурсионного теплохода в реку Днепр

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

"Мы выяснили, что потерпевший в нетрезвом состоянии отдыхал на корабле и случайно упал в воду. Когда мы его вытащили, то предложили вызвать скорую помощь, однако он отказался", – уточнили в полиции.

В пресс-службе добавили, что с начала года в столице на воде погибли 42 человека, еще 26 – спасли полицейские.

Напомним, что в столичном метро умер курьер.

Украина Киев полиция ЧП Столица

 
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