В Киеве из прогулочного теплохода выпал мужчина
В Киеве возле моста Патона сотрудники водной речной полиции спасли пьяного мужчину, который упал с экскурсионного теплохода в реку Днепр
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
"Мы выяснили, что потерпевший в нетрезвом состоянии отдыхал на корабле и случайно упал в воду. Когда мы его вытащили, то предложили вызвать скорую помощь, однако он отказался", – уточнили в полиции.
В пресс-службе добавили, что с начала года в столице на воде погибли 42 человека, еще 26 – спасли полицейские.
Напомним, что в столичном метро умер курьер.
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