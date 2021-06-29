В Киеве из прогулочного теплохода выпал мужчина

Фото: Нацполиция

В Киеве возле моста Патона сотрудники водной речной полиции спасли пьяного мужчину, который упал с экскурсионного теплохода в реку Днепр

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

"Мы выяснили, что потерпевший в нетрезвом состоянии отдыхал на корабле и случайно упал в воду. Когда мы его вытащили, то предложили вызвать скорую помощь, однако он отказался", – уточнили в полиции.

В пресс-службе добавили, что с начала года в столице на воде погибли 42 человека, еще 26 – спасли полицейские.

Напомним, что в столичном метро умер курьер.