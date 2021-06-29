В столичном метро умер курьер

Фото: Facebook

Об этом говорится в группе "Транспорт Киева" в Facebook, пишет RegioNews.

Тело мужчины с рюкзаком службы доставки обнаружили в переходе между станциями подземки "Крещатик” и "Майдан Незалежности”, из-за чего перекрыли один из проходов.

Отметим, что инцидент произошел в подземке 27 июня, но информации по этому поводу со стороны столичной полиции или КП "Киевский метрополитен” не поступало. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, недавно в Киеве возле метро умер продавец киоска.