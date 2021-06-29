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29 июня 2021, 15:59 1837

В столичном метро умер курьер

29 июня 2021, 15:59 1837
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Фото: Facebook
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В центре Киева в метрополитене умер курьер

Об этом говорится в группе "Транспорт Киева" в Facebook, пишет RegioNews.

Тело мужчины с рюкзаком службы доставки обнаружили в переходе между станциями подземки "Крещатик” и "Майдан Незалежности”, из-за чего перекрыли один из проходов.

Отметим, что инцидент произошел в подземке 27 июня, но информации по этому поводу со стороны столичной полиции или КП "Киевский метрополитен” не поступало. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, недавно в Киеве возле метро умер продавец киоска.

Киев

 
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