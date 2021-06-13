В Киеве вблизи АЗС нашли мертвую голую женщину

Скриншот

В Киеве на улице Елены Телиги неподалеку одной из АЗС в кустах обнаружили тело мертвой обнаженной женщины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный".

Инцидент произошел поздним вечером 12 июня. Покойницу первым увидел мужчина, представившийся Анатолием. По его словам, возле нее уже летали мухи.

Мужчина убеждает: мол, не знал, что на заправке есть туалет. Поэтому, чтобы справить нужду, зашел в кусты.

"Зашел сюда-как можно дальше от людей, чтобы меня как можно меньше было видно. Увидел, что человек лежит, а возле тела летают мухи", – заявил Анатолий.

Он добавил, что после сразу побежал на заправку и вызвал полицию.

Напомним, 13 июня утром в Киеве из озера Тельбин, что в Днепровском районе столицы, достали тело женщины.