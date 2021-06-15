У Києві в Дніпрі втопився чоловік

Про це пише RegioNews з посиланням на Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Інцидент трапився 14 червня. Як зазначили в ДСНС, від громадян о 13:38 надійшло повідомлення про зникнення чоловіка, який був біля річки Дніпро в Голосіївському районі столиці.

Прибувши на місце події, рятувальники обстежили берегову лінію й поблизу одного із ресторанів у воді на відстані 50 м від берега на глибині 11 м виявили тіло чоловіка 1982 року народження.

Тіло потопельника передали слідчо-оперативній групі для встановлення причин та обставин трагічного випадку.

Нагадаємо, напередодні на Тернопільщині знайшли тіла двох підлітків, які три доби тому пішли на риболовлю і не повернулися додому.