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29 мая 2021, 14:46 698

В центре Киева на тротуар рухнула часть балкона старого здания

29 мая 2021, 14:46 698
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Фото: из открытых источников
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С балкона пятого этажа дореволюционного здания отвалилась часть конструкции. Обломки упали на тротуар, но в результате происшествия никто не пострадал

Как передает RegioNews, об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный".

Отмечается, что инцидент произошел на ул. Пушкинская, 9. На видео с места происшествия видно, что прямо над тротуаром на балконе висит еще одна деталь, которая в любой момент может упасть.

В момент происшествия под балконом никто не проходил, поэтому обошлось без жертв. Несмотря на это, пешеходам рекомендуют быть очень осторожными на данном участке дороги.

Напомним, недавно в центре Киева, на улице Пушкинской, прорвало трубу, вследствие чего потоки хлынули через всю улицу.

Киев ремонт Дом обвал улица

 
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