В столице на Окружной автомобиль влетел в грузовик с трубами
В Святошинском районе Киева водитель внедорожника "Audi" влетел в стоящий грузовик с трубами
Как пишет RegioNews, об этом сообщает Телеграм-канал "Стражи Эспрессо".
ДТП произошло вечером в среду, 9 июня, на Окружной дороге, в направлении "Академгородка" возле Житомирского моста. В это время на участке проводили аварийные работы. Коммунальщики утверждают, что владельцев транспорта об этом предупредили специальными ограничительными знаками.
Крышу автомобиля от удара разорвало, а переднюю часть разбило. Водитель авто находится в больнице в тяжелом состоянии.
Напомним, днями под Киевом бензовоз столкнулся с маршруткой, в результате чего пострадали люди.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
В ожидании "губернаторопада". Кто из глав ОГА может потерять кресло
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс