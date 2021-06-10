В столице на Окружной автомобиль влетел в грузовик с трубами

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В Святошинском районе Киева водитель внедорожника "Audi" влетел в стоящий грузовик с трубами

Как пишет RegioNews, об этом сообщает Телеграм-канал "Стражи Эспрессо".

ДТП произошло вечером в среду, 9 июня, на Окружной дороге, в направлении "Академгородка" возле Житомирского моста. В это время на участке проводили аварийные работы. Коммунальщики утверждают, что владельцев транспорта об этом предупредили специальными ограничительными знаками.

Крышу автомобиля от удара разорвало, а переднюю часть разбило. Водитель авто находится в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, днями под Киевом бензовоз столкнулся с маршруткой, в результате чего пострадали люди.