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10 июня 2021, 10:59 7

В столице на Окружной автомобиль влетел в грузовик с трубами

10 июня 2021, 10:59 7
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Фото из открытых источников
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В Святошинском районе Киева водитель внедорожника "Audi" влетел в стоящий грузовик с трубами

Как пишет RegioNews, об этом сообщает Телеграм-канал "Стражи Эспрессо".

ДТП произошло вечером в среду, 9 июня, на Окружной дороге, в направлении "Академгородка" возле Житомирского моста. В это время на участке проводили аварийные работы. Коммунальщики утверждают, что владельцев транспорта об этом предупредили специальными ограничительными знаками.

Крышу автомобиля от удара разорвало, а переднюю часть разбило. Водитель авто находится в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, днями под Киевом бензовоз столкнулся с маршруткой, в результате чего пострадали люди.

Украина Киев ДТП авария Столица

 
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