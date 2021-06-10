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10 червня 2021, 10:59 7

У столиці на Кільцевій автівка влетіла у вантажівку з трубами

10 червня 2021, 10:59 7
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Фото з відкритих джерел
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У Святошинському районі Києва водій позашляховика "Audi" влетів у стоячу вантажівку з трубами

Як пише RegioNews, про це повідомляє Телеграм-канал "Вартові Еспресо".

ДТП сталася ввечері в середу, 9 червня, на Кільцевій дорозі, в напрямку "Академмістечка" біля Житомирського мосту. В цей час на ділянці проводили аварійні роботи. Комунальники стверджують, що власників транспорту про це попередили спеціальними обмежувальними знаками.

Дах автомобіля від удару розірвало, а передню частину розбило. Водій авто перебуває в лікарні у важкому стані.

Нагадаємо, днями під Києвом бензовоз зіткнувся з маршруткою, внаслідок чого постраждали люди.

Україна Київ ДТП аварія Столиця

 
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