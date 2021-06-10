У столиці на Кільцевій автівка влетіла у вантажівку з трубами
У Святошинському районі Києва водій позашляховика "Audi" влетів у стоячу вантажівку з трубами
Як пише RegioNews, про це повідомляє Телеграм-канал "Вартові Еспресо".
ДТП сталася ввечері в середу, 9 червня, на Кільцевій дорозі, в напрямку "Академмістечка" біля Житомирського мосту. В цей час на ділянці проводили аварійні роботи. Комунальники стверджують, що власників транспорту про це попередили спеціальними обмежувальними знаками.
Дах автомобіля від удару розірвало, а передню частину розбило. Водій авто перебуває в лікарні у важкому стані.
Нагадаємо, днями під Києвом бензовоз зіткнувся з маршруткою, внаслідок чого постраждали люди.
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