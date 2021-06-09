В Киеве на проспекте Науки столкнулись троллейбус с автобусом
В среду, 9 июня, в Киеве на проспекте Науки произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись автобус и троллейбус
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Киев оперативный".
От столкновения на транспорте разбилось переднее окно и вылетели двери. Также видно, как часть людей выходит с транспорта, снимая при этом происходящее на мобильный телефон.
Информация о пострадавших и причины ДТП пока не известны.
Напомним, 7 июня около села Калиновка Киевской области на автодороге "Киев – Одесса" произошло ДТП с бензовозом и маршруткой.
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