В Киеве на проспекте Науки столкнулись троллейбус с автобусом

Скриншот с видео

В среду, 9 июня, в Киеве на проспекте Науки произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись автобус и троллейбус

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Киев оперативный".

От столкновения на транспорте разбилось переднее окно и вылетели двери. Также видно, как часть людей выходит с транспорта, снимая при этом происходящее на мобильный телефон.

Информация о пострадавших и причины ДТП пока не известны.

Напомним, 7 июня около села Калиновка Киевской области на автодороге "Киев – Одесса" произошло ДТП с бензовозом и маршруткой.