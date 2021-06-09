12:11  09 июня
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донетчину
09:41  09 июня
Непогода в Украине: обесточены 60 населенных пунктов в пяти областях
08:11  09 июня
Сутки в ООС: боевики совершили шесть обстрелов, погибших нет
UA | RU
UA | RU
09 июня 2021, 11:26 69

В Киеве на проспекте Науки столкнулись троллейбус с автобусом

09 июня 2021, 11:26 69
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В среду, 9 июня, в Киеве на проспекте Науки произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись автобус и троллейбус

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Киев оперативный".

От столкновения на транспорте разбилось переднее окно и вылетели двери. Также видно, как часть людей выходит с транспорта, снимая при этом происходящее на мобильный телефон.

Информация о пострадавших и причины ДТП пока не известны.

Напомним, 7 июня около села Калиновка Киевской области на автодороге "Киев – Одесса" произошло ДТП с бензовозом и маршруткой.

Украина Киев ДТП маршрутки авария

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram