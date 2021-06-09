У Києві на проспекті Науки зіткнулися тролейбус з автобусом
У середу, 9 червня, в Києві на проспекті Науки сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій зіткнулися автобус і тролейбус
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".
Від зіткнення на транспорті розбилося переднє вікно і вилетіли двері. Також видно, як частина людей виходить з транспорту, знімаючи при цьому те, що відбувається на мобільний телефон.
Інформація про постраждалих і причини ДТП поки не відомі.
Нагадаємо, 7 червня біля села Калинівка Київської області на автодорозі "Київ-Одеса" сталася ДТП з бензовозом і маршруткою.
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