У Києві на проспекті Науки зіткнулися тролейбус з автобусом

Скріншот з відео

У середу, 9 червня, в Києві на проспекті Науки сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій зіткнулися автобус і тролейбус

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".

Від зіткнення на транспорті розбилося переднє вікно і вилетіли двері. Також видно, як частина людей виходить з транспорту, знімаючи при цьому те, що відбувається на мобільний телефон.

Інформація про постраждалих і причини ДТП поки не відомі.

Нагадаємо, 7 червня біля села Калинівка Київської області на автодорозі "Київ-Одеса" сталася ДТП з бензовозом і маршруткою.