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09 червня 2021, 11:26 75

У Києві на проспекті Науки зіткнулися тролейбус з автобусом

09 червня 2021, 11:26 75
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Скріншот з відео
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У середу, 9 червня, в Києві на проспекті Науки сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій зіткнулися автобус і тролейбус

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".

Від зіткнення на транспорті розбилося переднє вікно і вилетіли двері. Також видно, як частина людей виходить з транспорту, знімаючи при цьому те, що відбувається на мобільний телефон.

Інформація про постраждалих і причини ДТП поки не відомі.

Нагадаємо, 7 червня біля села Калинівка Київської області на автодорозі "Київ-Одеса" сталася ДТП з бензовозом і маршруткою.

Україна Київ ДТП маршрутки аварія

 
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