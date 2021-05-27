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27 мая 2021, 17:18 44

В Николаеве этим летом не будут работать пришкольные лагеря

27 мая 2021, 17:18 44
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Рixabay
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В Николаеве этим летом пришкольные лагеря с дневным пребыванием не будут принимать детей

Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пишет RegioNews.

"Руководители учебных заведений, а также управления образования считают, что в связи с нестабильной эпидемической ситуацией является нецелесообразной организация работы пришкольных лагерей", - сказала начальник управления образования Анна Лычко.

По ее словам, в пришкольных лагерях для организации досуга детей обычно организуют развлекательные программы, экскурсии посещения музеев, кинотеатров и театров.

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС согласилась с высказанной позицией.

Напомним, ранее сообщалось, что в некоторых городах продлили обучение для школьников.

Украина карантин школа ученики Николаев

 
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