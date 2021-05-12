У Києві чоловік влаштував різанину посеред вулиці: поранені двоє людей

Це сталося через зауваження з приводу вигулу собаки

Це сталося через зауваження з приводу вигулу собаки

Фото з відкритих джерел

У столиці поліція затримала чоловіка, який ножем поранив двох людей.

Про це пише RegioNews, посилаючись на відділ комунікації поліції Києва.

За інформацією правоохоронців, у дворі багатоповерхівки 45-річний чоловік вигулював собаку без повідка та намордника. У цей момент біля під’їзду зупинився автомобіль, з якого почали виходити люди, а собака підбігла до них та почала лаяти.

На прохання 37-річного водія та 64-річної пасажирки прибрати собаку її власник почав нецензурно висловлюватись та агресивно поводитись. У ході конфлікту він дістав з кишені ніж та вдарив ним чоловіка у шию, а потім жінку – в обличчя. Медики надали допомогу потерпілим на місці.

Зловмисника затримали. Поліція порушила кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. Затриманого взяли під варту. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Києві вночі сталася масова бійка з різаниною.