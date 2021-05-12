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12 травня 2021, 16:46 3

У Києві чоловік влаштував різанину посеред вулиці: поранені двоє людей

12 травня 2021, 16:46 3
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Це сталося через зауваження з приводу вигулу собаки
Це сталося через зауваження з приводу вигулу собаки
Фото з відкритих джерел
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У столиці поліція затримала чоловіка, який ножем поранив двох людей.

Про це пише RegioNews, посилаючись на відділ комунікації поліції Києва.

За інформацією правоохоронців, у дворі багатоповерхівки 45-річний чоловік вигулював собаку без повідка та намордника. У цей момент біля під’їзду зупинився автомобіль, з якого почали виходити люди, а собака підбігла до них та почала лаяти.

На прохання 37-річного водія та 64-річної пасажирки прибрати собаку її власник почав нецензурно висловлюватись та агресивно поводитись. У ході конфлікту він дістав з кишені ніж та вдарив ним чоловіка у шию, а потім жінку – в обличчя. Медики надали допомогу потерпілим на місці.

Зловмисника затримали. Поліція порушила кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. Затриманого взяли під варту. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Києві вночі сталася масова бійка з різаниною.

Україна кримінал Київ поліція поранення

 
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