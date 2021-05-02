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02 мая 2021, 13:52 2274

В Киеве ночью произошла массовая драка с поножовщиной

02 мая 2021, 13:52 2274
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Участие в конфликте принимали 15 человек
Участие в конфликте принимали 15 человек
Фото: ДТП Киев
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В Киеве ночью 2 мая произошла массовая драка с поножовщиной на Дарнице на улице Российской.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.

Известно, что одного пострадавшего госпитализировали с ножевым ранением в область печени. Еще одному мужчине со сломанным носом и разбитой головой медики оказали помощь на месте

"Большинство из участников драки находились в состоянии алкогольного опьянения. У всех своя версия событий, на место вызвали СОГ, детали уточняются", - добавили в соцсети.

Ночная массовая драка с поножовщиной в Киеве на Дарнице, улица Российская. Всего дралось около 15 человек из разных...

Posted by dtp.kiev.ua on Saturday, May 1, 2021

Напомним, недавно в Запорожье покупатели устроили драку в магазине.

Украина Киев полиция драка Столица

 
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