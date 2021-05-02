В Киеве ночью произошла массовая драка с поножовщиной
Участие в конфликте принимали 15 человек
Участие в конфликте принимали 15 человек
В Киеве ночью 2 мая произошла массовая драка с поножовщиной на Дарнице на улице Российской.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.
Известно, что одного пострадавшего госпитализировали с ножевым ранением в область печени. Еще одному мужчине со сломанным носом и разбитой головой медики оказали помощь на месте
"Большинство из участников драки находились в состоянии алкогольного опьянения. У всех своя версия событий, на место вызвали СОГ, детали уточняются", - добавили в соцсети.
Ночная массовая драка с поножовщиной в Киеве на Дарнице, улица Российская. Всего дралось около 15 человек из разных...Posted by dtp.kiev.ua on Saturday, May 1, 2021
Напомним, недавно в Запорожье покупатели устроили драку в магазине.
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Еще три года ждать. Как долгострой метро в Днепре может обвалить рейтинг Филатова