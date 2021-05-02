У Києві вночі сталася масова бійка з різаниною
Участь у конфлікті брали 15 осіб
Участь у конфлікті брали 15 осіб
В Києві вночі 2 травня сталася масова бійка з різаниною на Дарниці на вулиці Російській.
Про це пише RegioNews з посиланням на dtp.kiev.
Відомо, що одного постраждалого госпіталізували з ножовим пораненням в область печінки. Ще одному чоловікові зі зламаним носом і розбитою головою медики надали допомогу на місці
"Більшість з учасників бійки перебували в стані алкогольного сп'яніння. У всіх своя версія подій, на місце викликали СОГ, деталі уточнюються", - додали в соцмережі.
Ночная массовая драка с поножовщиной в Киеве на Дарнице, улица Российская. Всего дралось около 15 человек из разных...Posted by dtp.kiev.ua on Saturday, May 1, 2021
Нагадаємо, нещодавно у Запоріжжі покупці влаштували бійку в магазині.
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