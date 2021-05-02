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02 травня 2021, 13:52 2285

У Києві вночі сталася масова бійка з різаниною

02 травня 2021, 13:52 2285
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Участь у конфлікті брали 15 осіб
Участь у конфлікті брали 15 осіб
Фото: ДТП Київ
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В Києві вночі 2 травня сталася масова бійка з різаниною на Дарниці на вулиці Російській.

Про це пише RegioNews з посиланням на dtp.kiev.

Відомо, що одного постраждалого госпіталізували з ножовим пораненням в область печінки. Ще одному чоловікові зі зламаним носом і розбитою головою медики надали допомогу на місці

"Більшість з учасників бійки перебували в стані алкогольного сп'яніння. У всіх своя версія подій, на місце викликали СОГ, деталі уточнюються", - додали в соцмережі.

Ночная массовая драка с поножовщиной в Киеве на Дарнице, улица Российская. Всего дралось около 15 человек из разных...

Posted by dtp.kiev.ua on Saturday, May 1, 2021

Нагадаємо, нещодавно у Запоріжжі покупці влаштували бійку в магазині.

Україна Київ поліція бійка Столиця

 
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