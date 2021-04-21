В Киеве неизвестный стрелял в коммунальных работников: есть раненый
Ранение получил механизатор фрезы. Нападавший с места инцидента скрылся
Ранение получил механизатор фрезы. Нападавший с места инцидента скрылся
В Киеве неизвестный стрелок ранил в ногу из пистолета мужчину и скрылся с места происшествия.
Как пишет RegioNews со ссылкой на КГГА, инцидент произошел в среду, 21 апреля, около 13:30 на Столичном шоссе, 103.
На место стрельбы вызвали полицию. Раненый мужчина - работник коммунального предприятия, а стрелок - водитель Renault.
Между ним и коммунальщиком завязался конфликт, в результате которого водитель открыл стрельбу. После этого он покинул место преступления.
Напомним, 11 апреля два человека были госпитализированы с травмами вследствие стрельбы в Киеве.
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