В Киеве неизвестный стрелял в коммунальных работников: есть раненый

Ранение получил механизатор фрезы. Нападавший с места инцидента скрылся

Ранение получил механизатор фрезы. Нападавший с места инцидента скрылся

Рixabay

В Киеве неизвестный стрелок ранил в ногу из пистолета мужчину и скрылся с места происшествия.

Как пишет RegioNews со ссылкой на КГГА, инцидент произошел в среду, 21 апреля, около 13:30 на Столичном шоссе, 103.

На место стрельбы вызвали полицию. Раненый мужчина - работник коммунального предприятия, а стрелок - водитель Renault.

Между ним и коммунальщиком завязался конфликт, в результате которого водитель открыл стрельбу. После этого он покинул место преступления.

Напомним, 11 апреля два человека были госпитализированы с травмами вследствие стрельбы в Киеве.