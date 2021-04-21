У Києві невідомий стріляв у комунальних працівників: є поранений

Поранення отримав механізатор фрези. Нападник з місця інциденту втік

Поранення отримав механізатор фрези. Нападник з місця інциденту втік

Рixabay

У Києві невідомий Стрілець поранив в ногу з пістолета чоловіка і зник з місця події.

Як пише RegioNews з посиланням на КМДА, інцидент стався в середу, 21 квітня, близько 13:30 на Столичному шосе, 103.

На місце стрілянини викликали поліцію. Поранений чоловік-працівник комунального підприємства, а зловмисник - водій Renault.

Між ним і комунальником зав'язався конфлікт, в результаті якого водій відкрив стрілянину. Після цього він покинув місце злочину.

Нагадаємо, 11 квітня дві людини були госпіталізовані з травмами внаслідок стрілянини в Києві.