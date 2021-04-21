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21 квітня 2021, 15:46 424

У Києві невідомий стріляв у комунальних працівників: є поранений

21 квітня 2021, 15:46 424
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Поранення отримав механізатор фрези. Нападник з місця інциденту втік
Рixabay
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У Києві невідомий Стрілець поранив в ногу з пістолета чоловіка і зник з місця події.

Як пише RegioNews з посиланням на КМДА, інцидент стався в середу, 21 квітня, близько 13:30 на Столичному шосе, 103.

На місце стрілянини викликали поліцію. Поранений чоловік-працівник комунального підприємства, а зловмисник - водій Renault.

Між ним і комунальником зав'язався конфлікт, в результаті якого водій відкрив стрілянину. Після цього він покинув місце злочину.

Нагадаємо, 11 квітня дві людини були госпіталізовані з травмами внаслідок стрілянини в Києві.

Україна стрілянина Київ дороги комунальники

 
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