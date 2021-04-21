У Києві невідомий стріляв у комунальних працівників: є поранений
Поранення отримав механізатор фрези. Нападник з місця інциденту втік
Поранення отримав механізатор фрези. Нападник з місця інциденту втік
У Києві невідомий Стрілець поранив в ногу з пістолета чоловіка і зник з місця події.
Як пише RegioNews з посиланням на КМДА, інцидент стався в середу, 21 квітня, близько 13:30 на Столичному шосе, 103.
На місце стрілянини викликали поліцію. Поранений чоловік-працівник комунального підприємства, а зловмисник - водій Renault.
Між ним і комунальником зав'язався конфлікт, в результаті якого водій відкрив стрілянину. Після цього він покинув місце злочину.
Нагадаємо, 11 квітня дві людини були госпіталізовані з травмами внаслідок стрілянини в Києві.
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Квартири, машини та гроші, гроші, гроші. ТОП-3 найцікавіших декларацій голів ОДА
Кіровоградська ОДА вчергове лишилась без керівника. Хто наступний?