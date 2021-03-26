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26 марта 2021, 17:57 312

В Киеве стычка на дороге закончилась стрельбой

26 марта 2021, 17:57 312
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На месте образовался значительный затор
На месте образовался значительный затор
Фото: dtp.kiev.ua
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В Киеве в районе станции метро "Почайна" конфликт на дороге закончился стрельбой.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Как отмечается, на проспекте Бандеры в ходе конфликта один из водителей достал нож и побежал. Для самозащиты тот сделал выстрел вверх из пистолета. Убегая с места инцидента, был задет автомобиль Toyota.

Правоохранители ввели план-Перехват. На месте продолжают работать правоохранители, образовалась пробка.

По данным Google Maps, из-за ДТП и проведения ремонтных работ полностью заблокирована улица Телиги, а также проспект Бандеры - в сторону левого берега.

В полиции позже уточнили, что водители не поделили дорогу, пишет "Сегодня".

Установлено, что водитель Volkswagen выстрелил в сторону водителя Citroën. После этого нервный водитель-стрелок столкнулся с автомобилем Toyota и скрылся с места ДТП. Чтобы его остановить и был введен план "Перехват". Нервного гонщика уже догнали.

Напомним, в Луцке столкнулись грузовик и маршрутка.

Украина стрельба ДТП полиция правоохранители

 
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