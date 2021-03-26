В Киеве стычка на дороге закончилась стрельбой

На месте образовался значительный затор

На месте образовался значительный затор

Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве в районе станции метро "Почайна" конфликт на дороге закончился стрельбой.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Как отмечается, на проспекте Бандеры в ходе конфликта один из водителей достал нож и побежал. Для самозащиты тот сделал выстрел вверх из пистолета. Убегая с места инцидента, был задет автомобиль Toyota.

Правоохранители ввели план-Перехват. На месте продолжают работать правоохранители, образовалась пробка.

По данным Google Maps, из-за ДТП и проведения ремонтных работ полностью заблокирована улица Телиги, а также проспект Бандеры - в сторону левого берега.

В полиции позже уточнили, что водители не поделили дорогу, пишет "Сегодня".

Установлено, что водитель Volkswagen выстрелил в сторону водителя Citroën. После этого нервный водитель-стрелок столкнулся с автомобилем Toyota и скрылся с места ДТП. Чтобы его остановить и был введен план "Перехват". Нервного гонщика уже догнали.

Напомним, в Луцке столкнулись грузовик и маршрутка.