В Луцке столкнулись грузовик и маршрутка: восемь пострадавших

Причина дорожно-транспортного происшествия пока неизвестна

Причина дорожно-транспортного происшествия пока неизвестна

Фото: volynnews.com

Сегодня, 25 марта, в Луцке в результате столкновения грузовика и маршрутного автобуса пострадали восемь человек. Причина дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в настоящее время неизвестна.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное агентство "Волынские Новости".

Как сообщается, авария произошла днем вблизи моста на улице Киверцовский. Тогда от удара с грузовиком в маршрутке разбилось лобовое стекло. Также известно, что грузовик получил значительные механические повреждения. По дороге рассыпался песок, которым был нагружен автомобиль.

По словам руководителя Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимира Шмаля, в результате ДТП восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Семерых из них госпитализировали.

Напомним, на днях на Николаевщине столкнулись два авто - погибли 16-летние водитель и пассажир.