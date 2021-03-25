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25 марта 2021, 15:13 594

В Луцке столкнулись грузовик и маршрутка: восемь пострадавших

25 марта 2021, 15:13 594
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Причина дорожно-транспортного происшествия пока неизвестна
Причина дорожно-транспортного происшествия пока неизвестна
Фото: volynnews.com
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Сегодня, 25 марта, в Луцке в результате столкновения грузовика и маршрутного автобуса пострадали восемь человек. Причина дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в настоящее время неизвестна.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное агентство "Волынские Новости".

Как сообщается, авария произошла днем вблизи моста на улице Киверцовский. Тогда от удара с грузовиком в маршрутке разбилось лобовое стекло. Также известно, что грузовик получил значительные механические повреждения. По дороге рассыпался песок, которым был нагружен автомобиль.

По словам руководителя Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимира Шмаля, в результате ДТП восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Семерых из них госпитализировали.

Напомним, на днях на Николаевщине столкнулись два авто - погибли 16-летние водитель и пассажир.

Украина ДТП аварія Луцк авария

 
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