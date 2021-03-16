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16 березня 2021, 10:50 1125

У Києві пацієнтка лікарні викинулася з вікна

16 березня 2021, 10:50 1125
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Це сталося у міській клінічній лікарні №4
Це сталося у міській клінічній лікарні №4
Рixabay
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У Києві сталася НП у лікарні на вулиці Солом'янській, 17. З шостого поверху міської клінічної лікарні №4 викинулася жінка.

Трагедія сталася сьогодні о 7-й годині ранку, пише RegioNews з посиланням на "Сегодня".

Жінка проходила лікування у відділенні для хворих на COVID-19.

"З вікна лікарні вистрибнула жінка 1949 року народження. Від отриманих травм вона загинула. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група", – розповіли у поліції Солом'янського району.

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, торік у листопаді у Києві вкоротила собі віку хвора на коронавірус 78-річна жінка.

Україна Київ поліція смерті лікарні

 
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