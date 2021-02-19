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19 февраля 2021, 12:52 663

В столице упал строительный кран

19 февраля 2021, 12:52 663
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О пострадавших в результате падения крана не сообщается
О пострадавших в результате падения крана не сообщается
Фото: Киев оперативный
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Утром 19 февраля во время демонтажных работ в Киеве упал строительный кран.

ЧП произошло по адресу семьи Хохловых, 8, информирует RegioNews со ссылкой на "Киев оперативный".

О пострадавших в результате падения крана не сообщается.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям пока не дает никакой информации о событии.

Напомним, на прошлой неделе на Куреневке в Киеве провалился асфальт.

Украина Киев полиция ЧП ремонт

 
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