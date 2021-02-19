В столице упал строительный кран

О пострадавших в результате падения крана не сообщается

О пострадавших в результате падения крана не сообщается

Фото: Киев оперативный

Утром 19 февраля во время демонтажных работ в Киеве упал строительный кран.

ЧП произошло по адресу семьи Хохловых, 8, информирует RegioNews со ссылкой на "Киев оперативный". О пострадавших в результате падения крана не сообщается. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям пока не дает никакой информации о событии. Напомним, на прошлой неделе на Куреневке в Киеве провалился асфальт.

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