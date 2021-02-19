В столице упал строительный кран
О пострадавших в результате падения крана не сообщается
О пострадавших в результате падения крана не сообщается
Утром 19 февраля во время демонтажных работ в Киеве упал строительный кран.
ЧП произошло по адресу семьи Хохловых, 8, информирует RegioNews со ссылкой на "Киев оперативный".
О пострадавших в результате падения крана не сообщается.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям пока не дает никакой информации о событии.
Напомним, на прошлой неделе на Куреневке в Киеве провалился асфальт.
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