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01 декабря 2020, 10:39 675

SaveФОП: сотни митингующих в Киеве перекрыли правительственный квартал

01 декабря 2020, 10:39 675
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Люди требуют принять упрощенную систему налогообложения, а также отмену кассовых аппаратов
Фото: PavlovskyNews
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В Киеве под Радой проходит бессрочная акция протеста ФОПов против фискализации. На митинг пришли несколько тысяч человек, они перекрыли улицу Грушевского.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на столичную полицию.

Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение акций с массовым участием граждан, в том числе под зданием Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

За правопорядком в усиленном режиме следят полицейские, нацгвардейцы, взрывотехники и другие структурные подразделения МВД.

Отмечается, что митинги под парламентом сегодня запланировали представители движения SaveФОП, которые требуют отсрочить введение кассовых аппаратов. Они выступают против альтернативных законопроектов №4313-д и №4439, где речь идет о годовой отсрочке введения кассовых аппаратов.

Напомним, 30 ноября в Раде сказали, когда предпринимателям могут начать выплачивать карантинную помощь.

ВР митинг протесты законопроект предприниматели
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