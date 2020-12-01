SaveФОП: сотни митингующих в Киеве перекрыли правительственный квартал

Люди требуют принять упрощенную систему налогообложения, а также отмену кассовых аппаратов

Люди требуют принять упрощенную систему налогообложения, а также отмену кассовых аппаратов

Фото: PavlovskyNews

В Киеве под Радой проходит бессрочная акция протеста ФОПов против фискализации. На митинг пришли несколько тысяч человек, они перекрыли улицу Грушевского.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на столичную полицию.

Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение акций с массовым участием граждан, в том числе под зданием Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

За правопорядком в усиленном режиме следят полицейские, нацгвардейцы, взрывотехники и другие структурные подразделения МВД.

Отмечается, что митинги под парламентом сегодня запланировали представители движения SaveФОП, которые требуют отсрочить введение кассовых аппаратов. Они выступают против альтернативных законопроектов №4313-д и №4439, где речь идет о годовой отсрочке введения кассовых аппаратов.

Напомним, 30 ноября в Раде сказали, когда предпринимателям могут начать выплачивать карантинную помощь.