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Виталий Кличко побеждает в первом туре - обработаны почти все бюллетени
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27 октября 2020, 08:42 10

Виталий Кличко побеждает в первом туре - обработаны почти все бюллетени

27 октября 2020, 08:42 10
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На втором месте бывший глава КГГА Александр Попов
На втором месте бывший глава КГГА Александр Попов
Фото: из открытых источников
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Действующий мэр Киева Виталий Кличко побеждает в первом туре выборов киевского городского главыс показателем 50,6%. Уже обработано 99,5% голосов избирателей.

Как передает RegioNews об этом сообщает LB.ua.

Так, за Кличко отдали свои голоса 364 683 киевлянина.

Далее в списке оказались: Александр Попов - 9,5% голосов, Сергей Притула - 7,8%, Алексей Кучеренко - 6,3%, Ирина Верещук - 5,4%, Андрей Пальчевский - 5,3% голосов.

Кроме того, отмечается, что по предварительным результатам выборов в городской совет Киева проходят:

  • "Удар" и "Европейская солидарность" - по 20%;
  • "Единство" - 8,6%;
  • ОПЗЖ - 7,7%;
  • "Батькивщина" - 7.4%;
  • "Слуга Народа" - 7,4%;
  • "Голос" - 5,9%.

Ранее сообщалось, что на выборах городского головы Киева лидирует действующий мэр города Виталий Кличко.

выборы Кандидат голосование мэр Виталий Кличко избиратели
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