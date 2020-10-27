Виталий Кличко побеждает в первом туре - обработаны почти все бюллетени
На втором месте бывший глава КГГА Александр Попов
На втором месте бывший глава КГГА Александр Попов
Действующий мэр Киева Виталий Кличко побеждает в первом туре выборов киевского городского главыс показателем 50,6%. Уже обработано 99,5% голосов избирателей.
Как передает RegioNews об этом сообщает LB.ua.
Так, за Кличко отдали свои голоса 364 683 киевлянина.
Далее в списке оказались: Александр Попов - 9,5% голосов, Сергей Притула - 7,8%, Алексей Кучеренко - 6,3%, Ирина Верещук - 5,4%, Андрей Пальчевский - 5,3% голосов.
Кроме того, отмечается, что по предварительным результатам выборов в городской совет Киева проходят:
- "Удар" и "Европейская солидарность" - по 20%;
- "Единство" - 8,6%;
- ОПЗЖ - 7,7%;
- "Батькивщина" - 7.4%;
- "Слуга Народа" - 7,4%;
- "Голос" - 5,9%.
Ранее сообщалось, что на выборах городского головы Киева лидирует действующий мэр города Виталий Кличко.
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