Полиция задержала два автобуса с житомирцами, что ехали голосовать в Киев

Задержанные обещали "продать свой голос" за 1000 гривен

Задержанные обещали "продать свой голос" за 1000 гривен

Фото: Facebook

Полиция Киева задержала два автобуса, которые ехали из Житомира на голосование в столицу. В автобусах находилось 130 человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Только что сотрудники Святошинского управления полиции обнаружили два автобуса с гражданами, которые приехали для так называемого голосования в столицу В транспортных средствах находилось более 130 жителей Житомира и Житомирской области", - сообщил он.

По его словам, сейчас всех их доставили в полицейский участок для опроса следователями. В полиции установили, что задержанные обещали "продать голос" за 1000 гривен.

По предварительной информации, еще два месяца назад они предоставили свои паспорта лицу и получили задаток в 200 грн для незаконного участия в выборах в столице за определенного кандидата. После голосования им было обещано еще по 800 грн", - отметил советник главы МВД.

Сейчас выясняются все обстоятельства, после чего им дадут правовую квалификацию.

Напомним, что в Киеве 300 здоровых людей пытались получить больничные листы чтобы проголосовать дома.