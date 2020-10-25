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25 октября 2020, 13:30 5

Полиция задержала два автобуса с житомирцами, что ехали голосовать в Киев

25 октября 2020, 13:30 5
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Задержанные обещали "продать свой голос" за 1000 гривен
Задержанные обещали "продать свой голос" за 1000 гривен
Фото: Facebook
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Полиция Киева задержала два автобуса, которые ехали из Житомира на голосование в столицу. В автобусах находилось 130 человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Только что сотрудники Святошинского управления полиции обнаружили два автобуса с гражданами, которые приехали для так называемого голосования в столицу В транспортных средствах находилось более 130 жителей Житомира и Житомирской области", - сообщил он.

По его словам, сейчас всех их доставили в полицейский участок для опроса следователями. В полиции установили, что задержанные обещали "продать голос" за 1000 гривен.

По предварительной информации, еще два месяца назад они предоставили свои паспорта лицу и получили задаток в 200 грн для незаконного участия в выборах в столице за определенного кандидата. После голосования им было обещано еще по 800 грн", - отметил советник главы МВД.

Сейчас выясняются все обстоятельства, после чего им дадут правовую квалификацию.

Напомним, что в Киеве 300 здоровых людей пытались получить больничные листы чтобы проголосовать дома.

выборы Киев автобус Житомир избиратели
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