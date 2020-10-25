В Киеве разоблачили 300 псевдобольных COVID-19: хотели обманом проголосовать дома

Нарушение зафиксировали в Святошинском районе Киева

Нарушение зафиксировали в Святошинском районе Киева

Фото: Радио Свобода

В Киеве 300 здоровых людей пытались получить больничные листы чтобы проголосовать дома. Полиция подозревает их в попытках манипуляции и фальсификации.

Об этом RegioNews сообщает со ссылкой на заявление главы Национальной полиции Игоря Клименко.

По словам Клименко, правоохранители имеют доказательства того, что все 300 человек нормально перемещаются и не болеют коронавирусом.

Вчера вечером мы проверяли заявления по Святошинскому району, где мы получили информацию, что 300 человек пытались получить больничные листы, листы о невозможности прийти на избирательные участки для того, чтобы комиссия пришла к ним домой для голосования ... У нас есть собранная серьезная доказательная база, эти люди нормально перемещаются, не болеют и была попытка манипуляции и фальсификации", - подчеркнул Клименко.

Напомним, на Виннитчине и Закарпатье избирателям разрешили голосовать без паспортов - ОПОРА.