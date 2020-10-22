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22 октября 2020, 10:31 12

Нацполиция в трех областях разоблачила схему искусственного увеличения количества избирателей

22 октября 2020, 10:31 12
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По одному избирательному адресу злоумышленники регистрировали до 300 человек
По одному избирательному адресу злоумышленники регистрировали до 300 человек
Фото: Нацполиция
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Правоохранители разоблачили людей, которые искусственно увеличивали количество избирателей в пределах отдельных избирательных участков. Правонарушения избирательного законодательства полицейские зафиксировали в Одесской, Житомирской и Тернопольской областях.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленники подавали в орган ведения Реестра избирателей заявления от граждан об изменении места голосования. При этом по одному избирательному адресу фигуранты регистрировали до 300 человек, а затем вносили неправдивые сведения в базу данных Государственного реестра избирателей", - говорится в сообщении.

Так, в Одесской области для подачи заявления в электронной форме злоумышленники использовали цифровые подписи граждан, которые были получены мошенническим способом.

В Тернопольской области декан одного из вузов организовал "схему" среди студентов, которые меняли избирательный адрес за денежное вознаграждение.

В Житомирской области фигуранты собирали персональные данные граждан и за деньги меняли их избирательные адреса.

Сейчас начато уголовное производство по ч. 2 ст. 158 (Фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования, предоставление ложных сведений в органы государственного реестра избирателей или фальсификация сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на местных выборах право голоса имеют свыше 28,6 млн избирателей.

выборы полиция голосование Уголовная ответственность избиратели
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