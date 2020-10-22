Нацполиция в трех областях разоблачила схему искусственного увеличения количества избирателей

По одному избирательному адресу злоумышленники регистрировали до 300 человек

По одному избирательному адресу злоумышленники регистрировали до 300 человек

Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили людей, которые искусственно увеличивали количество избирателей в пределах отдельных избирательных участков. Правонарушения избирательного законодательства полицейские зафиксировали в Одесской, Житомирской и Тернопольской областях.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленники подавали в орган ведения Реестра избирателей заявления от граждан об изменении места голосования. При этом по одному избирательному адресу фигуранты регистрировали до 300 человек, а затем вносили неправдивые сведения в базу данных Государственного реестра избирателей", - говорится в сообщении.

Так, в Одесской области для подачи заявления в электронной форме злоумышленники использовали цифровые подписи граждан, которые были получены мошенническим способом.

В Тернопольской области декан одного из вузов организовал "схему" среди студентов, которые меняли избирательный адрес за денежное вознаграждение.

В Житомирской области фигуранты собирали персональные данные граждан и за деньги меняли их избирательные адреса.

Сейчас начато уголовное производство по ч. 2 ст. 158 (Фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования, предоставление ложных сведений в органы государственного реестра избирателей или фальсификация сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на местных выборах право голоса имеют свыше 28,6 млн избирателей.