Кандидат в депутаты от "Слуги народа" в Житомире развесил в лифтах зеркала со своей фамилией

В партии уже прокомментировали инцидент

В партии уже прокомментировали инцидент

ОПОРА

В городе Житомир в лифте многоквартирного дома по улице Шевченко, 105 появилось зеркало с агитацией кандидата в депутаты Житомирского областного совета Руслана Каравана, который баллотируется от политической силы "Слуга народа"

Как передает RegioNews со ссылкой на ОПОРУ, соответствующее фото предоставили местные жители.

Они сообщили, что зеркало появилось 20 октября между 10:00 и 12:30.

"Выходили из дома — не было, возвращались — уже есть. Зеркало висит достаточно высоко, не на уровне лица. Надо даже дотянуться, чтобы сфотографировать надпись", – рассказали они 21 октября.

В пресс-службе партии отметили, что Караван изготовил зеркала сам и разместил таких 30 штук.

"Человек подошел креативно к предвыборной агитации и захотел оставить что-то большее, чем кучу мусора после себя. Он это сделал своими руками, у него есть оборудование дома и это занимает не очень много ресурсов и человек просто хочет сделать какую-то полезную вещь", – отметили в пресс-службе.

Там добавили, что в день тишины или снимут, или заклеят надпись.

"Но потом, после выборов, снова повесят, потому что людям польза, это для людей. Повесили 30 зеркал", - сообщили там.

В ОПОРЕ добавили, что на агитационном зеркале выходные данные отсутствуют, что нарушает Избирательный кодекс, согласно которому должна быть предоставлена вся информация о печать, тираж и тому подобное.

Напомним, на Житомирщине во время встречи с избирателями подрались кандидат и активисты.