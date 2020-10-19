Ирина Верещук на свою предвыборную кампанию уже потратила более 22 миллионов гривен

Ее полностью профинансировала киевская городская партийная организация "Слуги народа"

Ее полностью профинансировала киевская городская партийная организация "Слуги народа"

Фото из открытых источников

Кандидат в мэры Киева от «Слуги народа» Ирина Верещук уже потратила на свою кампанию более 22 млн грн. В то же время киевская городская организация «Слуг» задекларировали лишь свыше 6,7 млн грн, что является их собственными деньгами. Таким образом, на оба избирательные фонды пошли деньги "Слуги народа", происхождение которых неизвестно.

Об этом свидетельствуют промежуточные финансовые отчеты кандидатов, которые обнародовала Киевская территориальная избирательная комиссия, пишет RegioNews со ссылкой на движение ЧЕСТНО.

Как видно из отчетов, на агитацию Верещук потрачено чуть более 22 млн грн, а именно:

оплата эфирного времени на телевидении – 14,7 млн грн.

стоимость наружной рекламы, печать агиток, изготовление брендированных защитных масок и силиконовых браслетов - более 5,6 млн грн.

реклама в интернете - почти 1,3 млн грн, в частности в Facebook – 784 тысячи грн.

На распространение печатной продукции из избирательного фонда Верещук не потратили ни копейки, хотя, по словам активистов, агитационные листовки раздавали из рук в руки.

за изготовление видеороликов из избирательного фонда Верещук тоже не платили.

В свою очередь, деньги киевского партячейки "Слуги народа" тратили на:

наружную рекламу и рекламу в лифтах – 5,3 млн грн.

печать агитационных материалов и оплаты наружной рекламы, эфиров на телевидении и тому подобное – 540 тысяч грн.

Справка: Промежуточные финансовые отчеты отражают только официальные расходы от момента регистрации до 14 октября, поэтому "Слуга народа" и Ирина Верещук отчитались фактически только за несколько недель кампании. Первую рекламу Верещук можно было заметить еще в начале августа. Кроме того, ранее свою рекламу разместил нардеп Николай Тищенко. Он был одним из потенциальных кандидатов на пост мэра Киева, но проиграл праймериз.

О взносах на текущие партийные счета "Слуга народа" будет отчитываться уже после выборов.

Напомним, Верещук потратила больше всех на предвыборную рекламу в Facebook .