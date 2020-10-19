Ірина Верещук на свою передвиборчу кампанію вже витратила понад 22 мільйонів гривень

Її повністю профінансувала київська міська партійна організація "Слуги народу"

Її повністю профінансувала київська міська партійна організація "Слуги народу"

Фото з відкритих джерел

Кандидатка у мери Києва від «Слуги народу» Ірина Верещук вже витратила на свою кампанію понад 22 млн грн. Водночас київська міська організація «Слуг» задекларували лише понад 6,7 млн грн, що є їхніми власними грошима. Таким чином, на обидва виборчі фонди пішли гроші "Слуги народу", походження яких є невідомим.

Про це свідчать проміжні фінансові звіти кандидатів, які оприлюднила Київська територіальна виборча комісія, пише RegioNews з посиланням на рух ЧЕСНО.

Як видно зі звітів, на агітацію Верещук витрачено трохи більш ніж 22 млн грн, а саме:

оплата ефірного часу на телебаченні – 14,7 млн грн.

вартість зовнішньої реклами, друк агіток, виготовлення брендованих захисних масок та силіконових браслетів - понад 5,6 млн грн.

реклама в інтернеті - майже 1,3 млн грн, зокрема у Facebook – 784 тисячі грн.

На розповсюдження друкованої продукції з виборчого фонду Верещук не витратили жодної копійки, хоча, за словами активістів, агітаційні листівки роздавали з рук у руки.

За виготовлення відеороликів з виборчого фонду Верещук теж не платили.

У свою чергу, гроші київського партосередку "Слуги народу" витрачали на:

зовнішню рекламу та рекламу в ліфтах – 5,3 млн грн.

друк агітаційних матеріалів і оплати зовнішньої реклами, ефірів на телебаченні тощо – 540 тисяч грн.

Довідка: Проміжні фінансові звіти відображають лише офіційні витрати від моменту реєстрації до 14 жовтня, тож "Слуга народу" та Ірина Верещук прозвітували фактично тільки за кілька тижнів кампанії. Першу рекламу Верещук можна було помітити ще на початку серпня. Крім того, раніше свою рекламу розмістив нардеп Микола Тищенко. Він був одним із потенційних кандидатів на посаду мера Києва, але програв праймеріз.

Про внески на поточні партійні рахунки "Слуга народу" звітуватиме вже після виборів.

Нагадаємо, Верещук витратила найбільше на передвиборну рекламу у Facebook .