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17 октября 2020, 13:44 10

Подозреваемого в покушении на волонтера в Киеве арестовали на 2 месяца

17 октября 2020, 13:44 10
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Фигурант дела будет находиться в Киевском следственном изоляторе
Фигурант дела будет находиться в Киевском следственном изоляторе
Фото: Facebook
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Прокуратура города Киева сообщила об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней мужчине, которого подозревают в нанесении многочисленных ножевых ранений волонтеру "УДАРа" и участнику АТО.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что срок действия постановления определен до 12 декабря 2020 года. Подозреваемый будет находиться в Киевском следственном изоляторе.

Также пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП сообщила, что подозреваемый не признает своей вины, однако результаты проведенных следственных действий и показания свидетелей дают обоснованные основания квалифицировать это нападение именно как покушение на умышленное убийство человека.

Известно, что пострадавший получил многочисленные ножевые ранения, в том числе, в шею и грудную клетку. Кроме того, есть прямые свидетели того, как после нападения подозреваемый не позволял никому подойти к раненому мужчине и оказать ему помощь, угрожая снова применить нож и убить его.

Напомним, 14 октября в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом участника войны на Донбассе, что агитировал за партию мэра столицы Виталия Кличко "УДАР".

суд преступление арест прокуратура полиция волонтеры
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