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17 жовтня 2020, 13:44 9

Підозрюваного у замаху на волонтера у Києві арештували на 2 місяці

17 жовтня 2020, 13:44 9
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Фігурант справи перебуватиме у Київському слідчому ізоляторі
Фігурант справи перебуватиме у Київському слідчому ізоляторі
Фото: Facebook
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Прокуратура міста Києва повідомила про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів чоловіку, якого підозрюють у нанесенні численних ножових поранень волонтеру "УДАРу" та учаснику АТО.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що строк дії ухвали визначено до 12 грудня 2020 року. Підозрюваний перебуватиме у Київському слідчому ізоляторі.

Також речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі УП повідомила, що підозрюваний не визнає своєї вини, однак результати проведених слідчих дій та покази свідків дають обґрунтовані підстави кваліфікувати цей напад саме як замах на умисне вбивство людини.

Відомо, що постраждалий отримав численні ножові поранення, у тому числі, в шию та грудну клітину. Крім того, є прямі свідки того, як після нападу підозрюваний не дозволяв нікому підійти до пораненого чоловіка та надати йому допомогу, погрожуючи знову застосувати ніж та вбити його.

Нагадаємо, 14 жовтня у Солом’янському районі Києва озброєний чоловік поранив ножем учасника війни на Донбасі, що агітував за партію мера столиці Віталія Кличка "УДАР".

суд злочин арешт прокуратура поліція волонтери
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