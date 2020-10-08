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08 октября 2020, 21:18 6

На Киевщине блокировали деятельность "подразделения" международного наркосиндиката "Химпром"

08 октября 2020, 21:18 6
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Фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киевской области деятельность «подразделения» международного наркосиндиката известного как «Химпром».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что после ликвидации СБУ в 2019 году большинства структур и нарколабораторий "Химпрома", организаторы наркосиндиката, которые находятся за границей, решили работать в Украине через "обособленные подразделения", которые действуют независимо друг от друга, что затрудняет их разоблачение.

8 октября правоохранители провели 9 санкционированных обысков в Киеве и Киевской области, во время которых обнаружили лабораторию "Химпрома" по изготовлению психотропного вещества PVP, склады хранения готовой продукции, а также колл-центры, которые принимали и обрабатывали заказы по продаже психотропных веществ.

По предварительным оценкам, сотрудники СБУ изъяли из незаконного оборота более 50 кг психотропного вещества PVP, почти 10 кг психотропа амфетамин, свыше 500 литров прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков.

Кроме того, выявлено 5 единиц огнестрельного оружия, более 150 патронов к ним, 9 поддельных водительских удостоверений, а также документальные материалы, свидетельствующие о причастности одного из организаторов указанной противоправной деятельности кадрового состава так называемой "МГБ ДНР".

В настоящее время двух участников наркогруппировки, которые изготавливали психотропы, задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия в отношении более 100 человек – операторов колл-центров.

Служба безопасности Украины, в рамках уголовного производства ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, продолжает документирования транснационального организованного преступного группировки "Химпром".

Напомним, в Одессе задержали группу наркодилеров, которые сбывали опасные вещества по всей Украине.

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