На Киевщине блокировали деятельность "подразделения" международного наркосиндиката "Химпром"

Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет свыше 30 миллионов гривен

Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет свыше 30 миллионов гривен

Фото: СБУ

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что после ликвидации СБУ в 2019 году большинства структур и нарколабораторий "Химпрома", организаторы наркосиндиката, которые находятся за границей, решили работать в Украине через "обособленные подразделения", которые действуют независимо друг от друга, что затрудняет их разоблачение.

8 октября правоохранители провели 9 санкционированных обысков в Киеве и Киевской области, во время которых обнаружили лабораторию "Химпрома" по изготовлению психотропного вещества PVP, склады хранения готовой продукции, а также колл-центры, которые принимали и обрабатывали заказы по продаже психотропных веществ.

По предварительным оценкам, сотрудники СБУ изъяли из незаконного оборота более 50 кг психотропного вещества PVP, почти 10 кг психотропа амфетамин, свыше 500 литров прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков.

Кроме того, выявлено 5 единиц огнестрельного оружия, более 150 патронов к ним, 9 поддельных водительских удостоверений, а также документальные материалы, свидетельствующие о причастности одного из организаторов указанной противоправной деятельности кадрового состава так называемой "МГБ ДНР".

В настоящее время двух участников наркогруппировки, которые изготавливали психотропы, задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия в отношении более 100 человек – операторов колл-центров.

Служба безопасности Украины, в рамках уголовного производства ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, продолжает документирования транснационального организованного преступного группировки "Химпром".

Напомним, в Одессе задержали группу наркодилеров, которые сбывали опасные вещества по всей Украине.