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08 жовтня 2020, 21:18 6

На Київщині блокували діяльність "підрозділу" міжнародного наркосиндикату "Хімпром"

08 жовтня 2020, 21:18 6
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Фото: СБУ
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Співробітники Служби безпеки України блокували на Київщині діяльність «підрозділу» міжнародного наркосиндикату відомого як «Хімпром».

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що після ліквідації СБУ у 2019 році більшості структур та нарколабораторій "Хімпрому", організатори наркосиндикату, які перебувають за кордоном, вирішили працювати в Україні через "відокремлені підрозділи", які діють незалежно один від одного, що ускладнює їх викриття.

8 жовтня правоохоронці провели 9 санкціонованих обшуків у Києві та Київській області, під час яких виявили лабораторію "Хімпрому" з виготовлення психотропної речовини PVP, склади зберігання готової продукції, а також кол-центри, які приймали та обробляли замовлення з продажу психотропних речовин.

За попередніми оцінками, співробітники СБУ вилучили з незаконного обігу понад 50 кг психотропної речовини PVP, майже 10 кг психотропу амфетамін, понад 500 літрів прекурсорів та обладнання для виготовлення наркотиків.

Крім того, виявлено 5 одиниць вогнепальної зброї, понад 150 набоїв до них, 9 підроблених водійських посвідчень, а також документальні матеріали, що свідчать про причетність одного з організаторів вказаної протиправної діяльності до кадрового складу так званої "МГБ ДНР".

Наразі двох учасників наркоугруповання, які виготовляли психотропи, затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії щодо понад 100 чоловік – операторів колцентрів.

Служба безпеки України, у межах кримінального провадження ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, продовжує документування транснаціонального організованого злочинного угруповання "Хімпром".

Нагадаємо, в Одесі затримали групу наркодилерів, які збували небезпечні речовини по всій Україні.

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