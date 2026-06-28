Украинские силы поразили два нефтеперерабатывающих завода в РФ – Зеленский

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Президент Владимир Зеленский сообщил о поражении двух нефтеперерабатывающих заводов на территории России в ночь на День Конституции Украины

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, был поражен НПЗ "Славянский" в Краснодарском крае, расположенном примерно в 300 километрах от линии фронта, а также нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области, в около 700 километрах от украинской границы.

Глава государства отметил, что подобные операции направлены на уменьшение ресурсов российской военной машины и ослабление ее возможностей вести войну.

Зеленский поблагодарил украинских воинов и всех, кто поддерживает Украину, подчеркнув, что защита государства утверждает силу Конституции.

Напомним, военные Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешные удары по производственным мощностям нефтеперерабатывающих предприятий группы "Башнефть" в российском городе Уфа. Эти цели находятся в 1500 километрах от государственной границы Украины.