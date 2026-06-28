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На реке у поселка Марьяновка Криворожского района произошла авария с участием водного транспорта, в результате которой серьезно пострадала несовершеннолетняя девушка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "Свои – Кривой Рог".

Отмечается, что инцидент произошел 27 июня напротив одной из баз отдыха.

По данным очевидцев, скоростной гидроцикл столкнулся с надувным аттракционом "банан", на котором находились отдыхающие.

Основной удар пришелся на 16-летнюю девушку, которую впоследствии госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом коленного сустава, а также рваные раны и ушибы.

Как рассказали родственники девочки, ей сделали операцию. Сейчас ребенок в реанимации, но ее состояние стабильное.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и личность водителя гидроцикла, который мог повлечь за собой столкновение.

Напомним, днем 24 июня завершились поиски 23-летнего парня, утонувшего на озере Редькино в Оболонском районе Киева. Водолазы обнаружили тело погибшего на расстоянии около 70 метров от берега и глубине 10 метров. Тело подняли на поверхность и передали правоохранителям.