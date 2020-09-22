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22 сентября 2020, 18:59 2

Стало известно, какой будет в этом году главная елка страны

22 сентября 2020, 18:59 2
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Она будет располагаться на Софийской площади Киева
Она будет располагаться на Софийской площади Киева
Фото из открытых источников
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Главная елка страны в этом году будет искусственной, а ее высота достигает 34 метров. Новогоднее шоу - 2021 будет организовано в тематике сказочного леса, поэтому главная елка страны тоже будет стилизована под нее.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Сьогодні".

Главная елка страны в этот раз будет удивлять всех. В ее основе будет создан крупный пень, а сама елка будет искусственной. В январе этого года мы провели соответствующие замеры и уже готовы к воплощению наших планов", - рассказал президент компании-организатора новогодних гуляний Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

Внутри пня организуют фотозону и другие развлечения. Правда, зайти туда можно будет только в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация. Если в столице введут запрет массовых мероприятий, елкой можно будет любоваться только снаружи.

Площадь сказочного пенька - 34 м, а его диаметр примерно 10 м. Попасть в него все желающие смогут через большие двери и выйти, спустившись по специальным лестницам. В пеньке будут открываться окошки, а из них – выглядывать совы. Пень будет служить подставкой и на нем мы установим главную елку страны. Мы украсим ее специальной звездой. Высота конструкции с елкой - к 31 м. Это самая высокая елка на Софийской площади", - сообщил Игорь Добруцкий.

Кроме того, на Софийской площади установят другие искусственные елки, их высота будет достигать 10 метров. Все они будут располагаться рядом с фотозонами, а украшать их будут сказочные лесные герои.

Также планируют установить елку и на Контрактовой площади. Ее хотят украсить элементами Петриковской росписи.

Напомним, на Волыни обнаружили вырубку деревьев на шесть миллионов гривен

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