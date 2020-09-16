На Киевщине гражданин Китая привлекал нелегалов к работе на сельхозугодиях
На Киевщине сотрудники Нацполиции обнаружили группу нелегальных мигрантов, они незаконно находились на территории государства, ведь разрешения на пребывание в Украине были просроченные.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Следствием установлено, что около года назад гражданин Китайской Народной Республики прибыл в Украину и начал выращивать сельскохозяйственные культуры. С этой целью он на Киевщине арендовал 10 гектаров земли сельскохозяйственного назначения.
На арендованной территории иностранец построил "жилье" для рабочих, которые выращивали и собирали урожай. К работе привлекал своих соотечественников, которые жили в ужасных условиях.
В настоящее время нарушители доставлены до Государственной миграционной службы Украины. На всех нелегалов составлены админпротоколы по ст. 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) кодекса Украины об административных правонарушениях.
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