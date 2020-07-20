В Киеве шесть муниципальных детских санаториев возобновлят работу - Кличко
Санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов
Санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 21 июля уже шесть муниципальных детских санаториев возобновляют работу.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook КГГА.
С 27 июля столичные дети, которые в этом нуждаются, смогут начать реабилитацию и лечение. Эта неделя нужна санаториям для оформления путевок детям", - сообщил Кличко.
Санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов, и будут заполненными на 50%.
По словам мэра, в этом году планируется открыть еще два отделения для реабилитации детей с кардиоревматологическими заболеваниями в санатории "Лесная поляна" и эндокринологическими заболеваниями - в санатории "Елочка".
Напомним, Кличко с большим отрывом опережает кандидатов в мэры Киева - опрос.
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Битва титанов: что не поделили Садовый и львовский бизнесмен Козловский
Кум Катеринчука и фронтмен ТИКа. Кто стоит за новой "Партией винничан”