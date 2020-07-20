В Киеве шесть муниципальных детских санаториев возобновлят работу - Кличко

Санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов

Санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов

Фото: из открытых источников

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 21 июля уже шесть муниципальных детских санаториев возобновляют работу.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook КГГА.

С 27 июля столичные дети, которые в этом нуждаются, смогут начать реабилитацию и лечение. Эта неделя нужна санаториям для оформления путевок детям", - сообщил Кличко.

Санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов, и будут заполненными на 50%.

По словам мэра, в этом году планируется открыть еще два отделения для реабилитации детей с кардиоревматологическими заболеваниями в санатории "Лесная поляна" и эндокринологическими заболеваниями - в санатории "Елочка".

Напомним, Кличко с большим отрывом опережает кандидатов в мэры Киева - опрос.