Усиление карантина: в Минздраве допускают закрытие украинских курортов

Ограничения могут затронуть Одесские курорты

Ограничения могут затронуть Одесские курорты

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В связи с ростом количества больных коронавирусом, а также увеличением количества занятых больничных коек пациентами с COVID-19 Кабмин может ввести дополнительные ограничения в отношении курортов.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "1+1".

По словам министра, в некоторых областях резко возросло количество занятых коек пациентами с COVID-19. На Закарпатье этот показатель составляет 71%, в Волынской области - 56%, до 50% - в Ровенской, Винницкой, Львовской областях и в Киеве.

И поэтому мы не исключаем, что можем вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", - заявил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав прогнозирует новую вспышку заболевания в Одессе.